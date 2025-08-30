ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
6251
Час на прочитання
1 хв

Росія атакувала Україну безпілотниками та ракетами: де пролунали вибухи

Росія знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками та ракетами, деколи було дуже гучно.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Пожежа

Пожежа / © ТСН.ua

У ніч проти 30 серпня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками та ракетами.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.

  • Запоріжжя/р-н

  • Кременчук (Полтaвщина)

  • Бучанський р-н (Kиївщина)

  • Краматорськ (Донеччина

  • Андріївка (Хaркiвщина)

  • Житомирщинa

  • Чернігів/р-н

  • Сміла (Черкaщина)

  • Kиїв/Бровари

  • Суми/р-н

  • Ромни/р-н (Сyмщина)

  • Обухівський р-н (Kиївщина)

  • Гайсинський р-н (Вiнниччина)

  • Опішня (Полтaвщина)

  • Чугуївський р-н (Хaркiвщина)

  • Полтава/р-н

  • Чернігівський р-н

  • Хмельниччина

  • Кременчуцький р-н (Полтaвщина

  • Запоріжжя

  • Вараш (Рiвненщинa)

  • Kиїв

  • Житомир

  • Передмістя Дніпра

  • Передмістя Києва

  • Рiвненщинa, Волинь

  • Київ/ околиці

  • Дніпро

  • Миколаївщина/Кіровоградщина

  • Самар/р-н (Дніпропетровщина)

  • Глеваха/Васильків (Kиївщина)

  • Передмістя Харкова

  • Чернігів

  • Львівщина

  • Іванo-Франкiвськ/р-н

  • Старокостянтинів

  • Хaркiвщина

  • Павлоград

  • Луцьк

  • Кам'янське

  • Черкаси

