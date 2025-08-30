- Дата публікації
Війна
6251
1 хв
Росія атакувала Україну безпілотниками та ракетами: де пролунали вибухи
Росія знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками та ракетами, деколи було дуже гучно.
У ніч проти 30 серпня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками та ракетами.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.
Запоріжжя/р-н
Кременчук (Полтaвщина)
Бучанський р-н (Kиївщина)
Краматорськ (Донеччина
Андріївка (Хaркiвщина)
Житомирщинa
Чернігів/р-н
Сміла (Черкaщина)
Kиїв/Бровари
Суми/р-н
Ромни/р-н (Сyмщина)
Обухівський р-н (Kиївщина)
Гайсинський р-н (Вiнниччина)
Опішня (Полтaвщина)
Чугуївський р-н (Хaркiвщина)
Полтава/р-н
Чернігівський р-н
Хмельниччина
Кременчуцький р-н (Полтaвщина
Запоріжжя
Вараш (Рiвненщинa)
Kиїв
Житомир
Передмістя Дніпра
Передмістя Києва
Рiвненщинa, Волинь
Київ/ околиці
Дніпро
Миколаївщина/Кіровоградщина
Самар/р-н (Дніпропетровщина)
Глеваха/Васильків (Kиївщина)
Передмістя Харкова
Чернігів
Львівщина
Іванo-Франкiвськ/р-н
Старокостянтинів
Хaркiвщина
Павлоград
Луцьк
Кам'янське
Черкаси