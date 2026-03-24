Росія атакувала Україну майже тисячею дронів за добу: скільки збила ППО

Україна зазнала масштабного удару дронами

Російські війська у вівторок, 24 березня, здійснили одну з наймасованіших атак ударними безпілотниками по Україні. Загалом за умовну добу ворог застосував близько тисячі дронів різних типів.

Про це повідомляють Повітряні сили.

Зокрема, лише в денний період, від 09:00 до 18:00, противник запустив 556 ударних БпЛА. Вони заходили переважно з північного напрямку, зокрема через Чернігівську та Сумську області.

Географія ударів протягом дня суттєво розширилася порівняно з нічною атакою. Під загрозою опинилися Полтавська, Київська, Миколаївська, Вінницька області, а також західні регіони — від Хмельниччини до Львівщини.

Скільки влучань зафіксовано

За попередніми даними, зафіксовано щонайменше 15 влучань.

До відбиття атаки були залучені всі наявні сили та засоби протиповітряної оборони: винищувальна авіація, зенітні підрозділи, системи радіоелектронної боротьби, а також зенітні дрони.

Наразі відомо, що українські сили ППО знищили або подавили 541 ворожий безпілотник.

Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий прокоментував наслідки масованої атаки безпілотників на місто 24 березня. Він висловився щодо ефективності засобів протидії ворожим цілям.

У місті є влучання в різних районах, 13 людей поранено. Палав житловий будинок поблизу храму Святого Андрія.

24 березня вибухи також пролунали і у Вінниці. Там піднявся стовп чорного диму. Вибухи було чути під час повітряної тривоги, яка триває в області.