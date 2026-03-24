- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 957
- Час на прочитання
- 2 хв
Росія атакувала Україну майже тисячею дронів за добу: скільки збила ППО
Росія здійснила одну з наймасованіших атак дронами. За добу застосовано майже 1000 БпЛА. Сили ППО збили та подавили 541 ціль.
Російські війська у вівторок, 24 березня, здійснили одну з наймасованіших атак ударними безпілотниками по Україні. Загалом за умовну добу ворог застосував близько тисячі дронів різних типів.
Про це повідомляють Повітряні сили.
Зокрема, лише в денний період, від 09:00 до 18:00, противник запустив 556 ударних БпЛА. Вони заходили переважно з північного напрямку, зокрема через Чернігівську та Сумську області.
Географія ударів протягом дня суттєво розширилася порівняно з нічною атакою. Під загрозою опинилися Полтавська, Київська, Миколаївська, Вінницька області, а також західні регіони — від Хмельниччини до Львівщини.
Скільки влучань зафіксовано
За попередніми даними, зафіксовано щонайменше 15 влучань.
До відбиття атаки були залучені всі наявні сили та засоби протиповітряної оборони: винищувальна авіація, зенітні підрозділи, системи радіоелектронної боротьби, а також зенітні дрони.
Наразі відомо, що українські сили ППО знищили або подавили 541 ворожий безпілотник.
Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.
Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий прокоментував наслідки масованої атаки безпілотників на місто 24 березня. Він висловився щодо ефективності засобів протидії ворожим цілям.
У місті є влучання в різних районах, 13 людей поранено. Палав житловий будинок поблизу храму Святого Андрія.
24 березня вибухи також пролунали і у Вінниці. Там піднявся стовп чорного диму. Вибухи було чути під час повітряної тривоги, яка триває в області.