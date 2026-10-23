Росія атакувала Україну новою модифікацією «Герані-5»: Флеш розкрив її небезпечні особливості

Герань / © Сергій Флеш

Реклама

Російські окупанти застосували для атаки на Україну нову модифікацію «Герані-5», яка отримала назву «Герань-5 К5-К». Особливістю цього озброєння є система оптичної навігації, а також покращені льотні характеристики.

Про це повідомив український фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов, відомий як Флеш, на своїй сторінці у Facebook.

Реклама

За його словами, російські війська вже застосовували таку модифікацію, яку українські фахівці вперше зафіксували приблизно місяць тому.

Реклама

«Росія знову атакувала нас новою модифікацією "Герань-5" під назвою "Герань-5 К5-К"», — зазначив експерт.

Чим небезпечна нова «Герань-5 К5-К»

Як пояснив Бескрестнов, нова модифікація має низку особливостей, які відрізняють її від попередніх зразків.

Передусім ідеться про використання системи оптичної навігації, яка забезпечує додаткові можливості для орієнтування під час польоту.

Крім того, росіяни збільшили дальність застосування, швидкість і висоту польоту цього озброєння.

Реклама

Такі характеристики потенційно ускладнюють роботу української протиповітряної оборони, зокрема засобів, призначених для перехоплення повільніших повітряних цілей.

Водночас точних технічних характеристик нової модифікації експерт у своєму повідомленні не навів.

Росія застосовує нові типи озброєння

Флеш також звернув увагу, що цього самого дня стало відомо про застосування Росією нової бюджетної ракети «Філін».

За словами фахівця, її українські військові також уперше зафіксували приблизно місяць тому.

Реклама

«На жаль, цей день не обмежився лише новою бюджетною ракетою "Філін"», — написав Бескрестнов.

Таким чином, російські війська продовжують випробовувати та застосовувати проти України нові модифікації повітряного озброєння.

Інформацію про кількість застосованих «Гераней-5 К5-К», райони їх використання та результати перехоплення експерт не уточнив.

Росія почала застосовувати реактивні «Герань-4» для ударів по території України у травні 2026 року. За даними ГУР, ці дрони здатні виконувати активні маневри та витримувати значні перевантаження, що ускладнює їхнє збиття засобами ППО.

У межах підготовки до серійного виробництва до січня 2026 року перші випробувальні пуски здійснювалися з дронопорту «Приморськ» в Орловській області РФ та з території колишнього Донецького аеропорту.

Нагадаємо, російські війська розпочали цілеспрямовану кампанію зі знищення ключових мостів через Дніпро у Києві. Від початку жовтня окупаційні війська вже шість разів прицільно атакували Південний та Північний мости в столиці.

Новини партнерів

Новини партнерів