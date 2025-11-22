ТСН у соціальних мережах

Війна
525
2 хв

Росія атакувала Україну вночі: скільки цілей збила ППО

Цієї ночі РФ застосувала «Іскандер-М» та масовану атаку дронів, є влучання.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
ППО України

ППО України / © Associated Press

У ніч на 22 листопада 2025 року російські окупаційні війська здійснили комбіновану повітряну атаку по території України. Окупанти використали балістичну ракету та понад сотню ударних безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

«Противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, та 104-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, — рф, Чауда — ТОТ АР Крим та ТОТ Донецьк, близько 65 із них — „шахеди“» — зазначили в ПС ЗСУ.

Як додали у Повітряних силах, атаку вони відбивали у взаємодії з усіма складовими Сил оборони України: авіацією, зенітними ракетними військами, підрозділами радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотних систем, а також мобільними вогневими групами.

Станом на 9:00 протиповітряна оборона збила та подавила 89 ворожих БПЛА типу Shahed, «Гербера» та дронів інших типів. Знищення цілей відбувалося у північних, південних та східних регіонах країни.

«Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також балістичної ракети на одній локації», — зазначили у ПС ЗСУ.

Повідомляється, що атака ще триває, і в повітряному просторі фіксується декілька ворожих БПЛА. Громадян закликають дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, у Тернополі досі тривають аварійно-рятувальні роботи після ракетного удару по багатоповерхівці 19 листопада. Кількість загиблих зросла до 32 осіб, серед них шестеро дітей. Підрозділи ДСНС вже четверту добу безперервно продовжують аварійно-рятувальні роботи на вулиці Стуса.

За добу ліквідовано понад 200 ворожих безпілотників. Також Генштаб підтвердив, що загальні втрати РФ в артилерії сягнули 34 559 одиниць.

