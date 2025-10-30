Росія атакувала всю країну — Ігнат пояснив, чому цей удар був особливим

ППО України / © Associated Press

Вночі 30 жовтня російська армія здійснила один із найпотужніших комбінованих ударів по території України — ворог запустив 705 повітряних цілей, серед яких ракети різних типів і дрони-камікадзе.

Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

“Приблизно такий же удар і за характером, і за вибором цілей був 5 жовтня”, — зазначив Ігнат.

За його словами, противник застосував усю наявну номенклатуру озброєння — ракети повітряного, морського та наземного базування. Зокрема, під ударом були “Іскандер-М”, KN-23, аеробалістичні Х-47М2 “Кинджал” та десятки “Шахедів”.

“Балістику, на жаль, не вдається перехоплювати там, де немає відповідних систем. Ви знаєте, що балістика перехоплюється системою Patriot сьогодні. Доволі непросте було завдання ППО — велике навантаження як на людей, так і на техніку”, — пояснив представник Повітряних сил.

Попри масштабність атаки, сили ППО збили 623 повітряні цілі, що Ігнат назвав “серйозним результатом”.

Він також підкреслив, що Росія постійно вдосконалює свої дрони типу “Шахед”, які застосовує з жовтня 2022 року. Нові модифікації ускладнюють роботу українських систем радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп.

Нагадаємо, під час нічної атаки 30 жовтня ворог вдарив по 20 локаціях по всій країні. Радіотехнічні війська зафіксували та супроводжували всі 705 повітряних цілей, що свідчить про комбінований удар із різних напрямків і платформ — повітряних, наземних та морських.