Росія атакувала захід України: в Польщі підняли в повітря винищувачі

Винищувач / © Associated Press

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Польща підняла в повітря бойові винищувачі та привела в повну бойову готовність сили протиповітряної оборони через чергову масовану атаку Росії по Україні.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі у соціальній мережі Х.

«У зв’язку з активністю дальньої авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по об’єктах, розташованих, зокрема, на заході України, розпочалася операція польської та союзницької авіації в польському повітряному просторі.», — йдеться в заяві.

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За інформацією командування, були активовані всі доступні сили та засоби реагування. У небо підняли чергові пари винищувачів, системи ППО та радари були переведені в режим найвищої готовності.

«Оперативне командування здійснює моніторинг поточної ситуації, а підпорядковані сили і засоби залишаються у повній готовності до негайного реагування», — зазначили в Міноборони країни.

Нагадаємо, у ніч на 12 липня російські війська знову здійснили масштабну повітряну атаку — цього разу переважно по західних і центральних областях України.