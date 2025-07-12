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- Війна
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Росія атакувала захід України: в Польщі підняли в повітря винищувачі
Через російські масованої атаки по західних областях України Польща підняла винищувачі в повітря.
Польща підняла в повітря бойові винищувачі та привела в повну бойову готовність сили протиповітряної оборони через чергову масовану атаку Росії по Україні.
Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі у соціальній мережі Х.
«У зв’язку з активністю дальньої авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по об’єктах, розташованих, зокрема, на заході України, розпочалася операція польської та союзницької авіації в польському повітряному просторі.», — йдеться в заяві.
За інформацією командування, були активовані всі доступні сили та засоби реагування. У небо підняли чергові пари винищувачів, системи ППО та радари були переведені в режим найвищої готовності.
«Оперативне командування здійснює моніторинг поточної ситуації, а підпорядковані сили і засоби залишаються у повній готовності до негайного реагування», — зазначили в Міноборони країни.
Нагадаємо, у ніч на 12 липня російські війська знову здійснили масштабну повітряну атаку — цього разу переважно по західних і центральних областях України.