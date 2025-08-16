- Дата публікації
-
Категорія
Війна
Росія атакує Україну БпЛА: куди рухаються
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 16 серпня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу та півночі.
Повідомляється, що група ворожих безпілотників рухається з Курської та Бєлгородської у напрямку Харківщини та Сумщини.
Крім того, ударні БпЛА фіксуються у Донецькій області.
Раніше повідомлялося, що модернізовані російські безпілотники типу «Шахед» можуть легше розпізнавати фігури бійців на полі бою та несуть загрозу українським військовим з підрозділів мобільних груп ППО.
Ми раніше інформували, що на Сумщині зафіксовано нову тактику ворога: ворожі дрони-камікадзе несуть касети з протитанковими мінами ПТМ-3.