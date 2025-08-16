Росія атакує Україну БпЛА: куди рухаються

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 16 серпня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу та півночі.

Повідомляється, що група ворожих безпілотників рухається з Курської та Бєлгородської у напрямку Харківщини та Сумщини.

Крім того, ударні БпЛА фіксуються у Донецькій області.

Раніше повідомлялося, що модернізовані російські безпілотники типу «Шахед» можуть легше розпізнавати фігури бійців на полі бою та несуть загрозу українським військовим з підрозділів мобільних груп ППО.

Ми раніше інформували, що на Сумщині зафіксовано нову тактику ворога: ворожі дрони-камікадзе несуть касети з протитанковими мінами ПТМ-3.