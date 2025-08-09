Росія атакує Україну БпЛА: мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 9 серпня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі.

«Декілька груп БпЛА на півночі Чернігівщині у південно-західному напрямку», — йдеться у повідомленні.

Крім того, моніторингові канали повідомляють про фіксацію ворожих безпілотників на Сумщині та Харківщині.

Раніше повідомлялося, що модернізовані російські безпілотники типу «Шахед» можуть легше розпізнавати фігури бійців на полі бою та несуть загрозу українським військовим з підрозділів мобільних груп ППО.

Ми раніше інформували, що на Сумщині зафіксовано нову тактику ворога: ворожі дрони-камікадзе несуть касети з протитанковими мінами ПТМ-3.