Росія атакує Україну БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 5 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу та півночі.
Наразі ворожі безпілотники зафіксовані на Сумщині, Донеччині, Чернігівщині та Дніпропетровщині.
Військові закликали жителів Сум перебувати у безпечних місцях через загрозу ударів БпЛА.
Моніторингові канали повідомляють, що також були зафіксовані додаткові пуски безпілотників з окупованого Криму.
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 4 вересня 2025 року в Одесі пролунала низка вибухів під час атаки ворожих безпілотників.
Ми раніше інформували, що Росія для повітряних ударів по Україні почала застосовувати нові «Шахеди» з камерами та радіоуправлінням.