Росія атакує Україну БпЛА: напрямок руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 5 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу та півночі.

Наразі ворожі безпілотники зафіксовані на Сумщині, Донеччині, Чернігівщині та Дніпропетровщині.

Військові закликали жителів Сум перебувати у безпечних місцях через загрозу ударів БпЛА.

Моніторингові канали повідомляють, що також були зафіксовані додаткові пуски безпілотників з окупованого Криму.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 4 вересня 2025 року в Одесі пролунала низка вибухів під час атаки ворожих безпілотників.

Ми раніше інформували, що Росія для повітряних ударів по Україні почала застосовувати нові «Шахеди» з камерами та радіоуправлінням.