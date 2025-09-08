- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 334
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія атакує Україну БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 8 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу, півдня та півночі.
БпЛА на Донеччині (Покровський район).
БпЛА в акваторії Чорного моря в напрямку півдня Одещини.
БпЛА з Кіровоградщини та Полтавщини на Черкащину.
БпЛА з Черкащини на Київщину (Білоцерківський район).
БпЛА на Харківщині курсом на Балаклію.
Раніше повідомлялося, що під час російського обстрілу Києва у Святошинському районі загинула 32-річна Вікторія Гребенюк разом із двомісячним сином Романом.
Ми раніше інформували, що Росія посилила атаки дронів, встановлюючи нові рекорди майже щомісяця за кількістю випущеної зброї.