Росія атакує Україну БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 9 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу та півночі.
БпЛА на заході Донеччини, курс — східний/західний;
БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс — північно-західний.
Нові групи БпЛА на північному сході Харківщини, курс — південний.
Крім того, повідомляється про безпілотники на Сумщині, які прямують на південь.
Раніше повідомлялося, що під час російського обстрілу Києва у Святошинському районі загинула 32-річна Вікторія Гребенюк разом із двомісячним сином Романом.
Ми раніше інформували, що Росія посилила атаки дронів, встановлюючи нові рекорди майже щомісяця за кількістю випущеної зброї.