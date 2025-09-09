Росія атакує Україну БпЛА: напрямок руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Реклама

Україну в ніч проти 9 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу та півночі.

Реклама

БпЛА на заході Донеччини, курс — східний/західний;

БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс — північно-західний.

Нові групи БпЛА на північному сході Харківщини, курс — південний.

Крім того, повідомляється про безпілотники на Сумщині, які прямують на південь.

Раніше повідомлялося, що під час російського обстрілу Києва у Святошинському районі загинула 32-річна Вікторія Гребенюк разом із двомісячним сином Романом.

Ми раніше інформували, що Росія посилила атаки дронів, встановлюючи нові рекорди майже щомісяця за кількістю випущеної зброї.