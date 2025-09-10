- Дата публікації
- Категорія
- Війна
Росія атакує Україну БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 10 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу та півночі та півдня.
БпЛА в центрі Харківщини, на сході Полтавщини — курсом на захід.
БпЛА на заході Дніпропетровщини та сході Кіровоградщини — курсом на захід.
БпЛА на півночі Сумщини — курсом на південно-західний напрямок.
БпЛА на Полтавщині — курсом на південно-західний напрямок.
БпЛА по всій території Чернігівщини — курсом на південно-західний напрямок, на Київщину.
БпЛА на півночі Київщини — курсом на Житомирщину.
БпЛА на заході Житомирщини та сході Рівненщини — курсом на захід.
БпЛА на сході Волині — курсом на захід, Луцьк.
Крім того, повідомляється про безпілотники на Сумщині, які прямують на південь.
Раніше повідомлялося, що під час російського обстрілу Києва у Святошинському районі загинула 32-річна Вікторія Гребенюк разом із двомісячним сином Романом.
Ми раніше інформували, що Росія посилила атаки дронів, встановлюючи нові рекорди майже щомісяця за кількістю випущеної зброї.