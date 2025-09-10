Росія атакує Україну БпЛА: напрямок руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Реклама

Україну в ніч проти 10 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу та півночі та півдня.

Реклама

БпЛА в центрі Харківщини, на сході Полтавщини — курсом на захід.

БпЛА на заході Дніпропетровщини та сході Кіровоградщини — курсом на захід.

БпЛА на півночі Сумщини — курсом на південно-західний напрямок.

БпЛА на Полтавщині — курсом на південно-західний напрямок.

БпЛА по всій території Чернігівщини — курсом на південно-західний напрямок, на Київщину.

БпЛА на півночі Київщини — курсом на Житомирщину.

БпЛА на заході Житомирщини та сході Рівненщини — курсом на захід.

БпЛА на сході Волині — курсом на захід, Луцьк.

Крім того, повідомляється про безпілотники на Сумщині, які прямують на південь.

Раніше повідомлялося, що під час російського обстрілу Києва у Святошинському районі загинула 32-річна Вікторія Гребенюк разом із двомісячним сином Романом.

Ми раніше інформували, що Росія посилила атаки дронів, встановлюючи нові рекорди майже щомісяця за кількістю випущеної зброї.