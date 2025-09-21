Росія атакує Україну БпЛА: напрямок руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 20 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.

«Ворожі БпЛА на сході Сумщини та півночі Харківщини, курс південний», — йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз розглядає створення масштабної системи захисту на східному кордоні — так званої «дронової стіни».

Ми раніше інформували, що у відповідь на російську агресію Україна та Польща підписали Меморандум про створення спільної робочої групи з безпілотних авіасистем.