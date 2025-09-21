- Дата публікації
-
Війна
- Війна
- Кількість переглядів
- 225
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія атакує Україну БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 20 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.
«Ворожі БпЛА на сході Сумщини та півночі Харківщини, курс південний», — йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Раніше повідомлялося, що Європейський Союз розглядає створення масштабної системи захисту на східному кордоні — так званої «дронової стіни».
Ми раніше інформували, що у відповідь на російську агресію Україна та Польща підписали Меморандум про створення спільної робочої групи з безпілотних авіасистем.