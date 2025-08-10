- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія атакує Україну БпЛА: напрямок руху цілей
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 10 серпня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.
Група «шахедів» у центрі Сумщини — курсом на південь.
«Шахеди» на сході, південному сході Чернігівщини — курсом на Полтавщину.
Кілька груп «шахедів"на південному сході Дніпропетровщини — курсом на Дніпро, Павлоград.
Нова група ворожих ударних БпЛА з Бєлгородської обл. ФР — на південь Сумщини!
Раніше повідомлялося, що модернізовані російські безпілотники типу «Шахед» можуть легше розпізнавати фігури бійців на полі бою та несуть загрозу українським військовим з підрозділів мобільних груп ППО.
Ми раніше інформували, що на Сумщині зафіксовано нову тактику ворога: ворожі дрони-камікадзе несуть касети з протитанковими мінами ПТМ-3.