Росія атакує Україну БпЛА: напрямок руху цілей

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 6 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу, півдня та півночі.

БпЛА в Сумському та Охтирському районах Сумської області, курс південно-західний.

БпЛА в Конотопському районі Сумської області, курс західний.

БпЛА в Павлоградському та Синельниківському районах Дніпропетровської області, курс західний.

БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району Одещини.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 4 вересня 2025 року в Одесі пролунала низка вибухів під час атаки ворожих безпілотників.

Ми раніше інформували, що Росія для повітряних ударів по Україні почала застосовувати нові «Шахеди» з камерами та радіоуправлінням.