- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 246
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія атакує Україну БпЛА: напрямок руху цілей
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 6 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу, півдня та півночі.
БпЛА в Сумському та Охтирському районах Сумської області, курс південно-західний.
БпЛА в Конотопському районі Сумської області, курс західний.
БпЛА в Павлоградському та Синельниківському районах Дніпропетровської області, курс західний.
БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району Одещини.
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 4 вересня 2025 року в Одесі пролунала низка вибухів під час атаки ворожих безпілотників.
Ми раніше інформували, що Росія для повітряних ударів по Україні почала застосовувати нові «Шахеди» з камерами та радіоуправлінням.