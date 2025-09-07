- Дата публікації
Росія атакує Україну БпЛА: напрямок руху цілей
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 7 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу, півдня та півночі.
ударні БпЛА на Сумщині — курсом на Чернігівщину.
ворожі БпЛА на Чернігівщині — в напрямку Київщини.
ворожі БпЛА на Київщини — в напрямку Житомирщини.
БпЛА на Житомирщині — курс на захід.
група ударних БпЛА на Харківщині — курс на Полтавщину.
група ударних БпЛА на Полтавщині — курс на захід.
група ударних БпЛА на Харківщині та Донеччині — курс на захід.
БпЛА на Полтавщині — курс на захід.
БпЛА на Запоріжжі — курс на північ.
Раніше повідомлялося, що під час оголошеної повітряної тривоги в небі над Києвом засоби протиповітряної оборони почали відбивати атаку ворожих «Шахедів».
Ми раніше інформували, що Росія для повітряних ударів по Україні почала застосовувати нові «Шахеди» з камерами та радіоуправлінням.