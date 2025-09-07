ТСН у соціальних мережах

Росія атакує Україну БпЛА: напрямок руху цілей

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 7 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу, півдня та півночі.

  • ударні БпЛА на Сумщині — курсом на Чернігівщину.

  • ворожі БпЛА на Чернігівщині — в напрямку Київщини.

  • ворожі БпЛА на Київщини — в напрямку Житомирщини.

  • БпЛА на Житомирщині — курс на захід.

  • група ударних БпЛА на Харківщині — курс на Полтавщину.

  • група ударних БпЛА на Полтавщині — курс на захід.

  • група ударних БпЛА на Харківщині та Донеччині — курс на захід.

  • БпЛА на Полтавщині — курс на захід.

  • БпЛА на Запоріжжі — курс на північ.

Раніше повідомлялося, що під час оголошеної повітряної тривоги в небі над Києвом засоби протиповітряної оборони почали відбивати атаку ворожих «Шахедів».

Ми раніше інформували, що Росія для повітряних ударів по Україні почала застосовувати нові «Шахеди» з камерами та радіоуправлінням.

