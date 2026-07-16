Росія атакує Україну радіоактивними дронами: СБУ виявила уламки з ураном

Радіоактивні дрони з ураном / © Служба безпеки України

Реклама

Росіяни продовжують використовувати дрони з радіоактивними компонентами для атак по Україні. Контррозвідники та слідчі СБУ задокументували ще два факти застосування ударних дронів «Герань-2», споряджених елементами зі збідненого урану.

Про це повідомили у СБУ.

Росіяни атакують Україну радіоактивними дронами: СБУ задокументувала випадки

За даними СБУ, цими дронами ворог двічі завдавав ударів по Сумській області у квітні 2026 року. Слідчим вдалося встановити, що як бойову частину для своїх безпілотників під час масованих обстрілів росіяни застосовують керовані ракети класу «повітря-повітря» Р-60М.

Реклама

На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи та екстрені служби. Під час замірів фахівці ДСНС зафіксували, що рівень гамма-випромінювання від знайдених уламків становив 8,3 та 10,5 мкЗв/год, що істотно перевищує природний радіаційний фон та становить пряму загрозу для життя і здоров’я цивільних.

Судово-балістичні та хімічні експертизи, ініційовані СБУ, підтвердили наявність небезпечних речовин.

«За результатами ініційованої Службою безпеки експертизи встановлено, що бойова частина російських ракет містить елементи ураження зі збідненого урану загальною масою 2810 грамів. Речовину ідентифіковано як уран-234, уран-235 та уран-238», — зазначають у СБУ.

Після завершення слідчих дій виявлені радіоактивні компоненти безпечно нейтралізували спеціальні підрозділи.

Реклама

Наразі слідчі СБУ проводять досудове розслідування в межах кримінального провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни. Правоохоронці встановлюють конкретних посадовців та військових РФ, причетних до організації та здійснення цих атак.

Це не перший подібний випадок, адже у квітні контррозвідка СБУ фіксувала використання росіянами радіоактивних боєприпасів під час атак на Чернігівську область.

Через високу небезпеку збідненого урану, правоохоронці та рятувальники закликають мешканців бути максимально обачними та обережними. У разі виявлення будь-яких уламків безпілотників, ракет чи інших вибухонебезпечних предметів у жодному разі не наближайтеся до них, не торкайтеся руками та не намагайтеся перемістити їх.

Відійдіть на безпечну відстань та зателефонуйте за такими номерами:

Реклама

СБУ — 15-16

ДСНС — 101

Національна поліція — 102

Росіяни випробовують новий «невидимий» дрон

Нагадаємо, Росія тестує новий ударний безпілотник крилатого типу на оптоволоконному керуванні, який позиціонують як аналог дрона «Молнія» з дальністю польоту до 50 кілометрів.

Апарат планують запустити у серійне виробництво, про що повідомив український фахівець із систем РЕБ Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Головна ідея розробки полягає в тому, щоб зробити політ БпЛА з бойовою частиною масою до 10 кілограмів практично непомітним для української радіоелектронної розвідки та мінімізувати можливість його подавлення.

Передавання відеосигналу через оптоволокно забезпечує високу якість зображення, даючи змогу керувати дроном на малих висотах в обхід перешкод, що також ускладнює його виявлення радіолокаційними станціями.

Реклама

Новини партнерів