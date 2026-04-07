Росія втратила перевагу / © ТСН

Росія продовжує терпіти неприємнощі на полі бою, адже після провалу весняного наступу та останніх прильотів по території РФ ексочільник ЦРУ Девід Петреус заявив, що Росія втратила перевагу.

Колишній очільник ЦРУ проаналізував чисельність військ України та Росії, а також останні зміни на полі бою, після чого зробив заяву, яка російським командирам та політичному керівництву точно не сподобається. Про це повідомляє телеканал CBS.

Росія втратила перевагу на полі бою

Від початку повномасштабної війни відставний генерал армії США Девід Петреус приїздив до України щонайменше 10 разів. Востаннє він навідувався до України минулого тижня. Після поїздки в інтерв’ю він озвучив, як змінилася війна Росії проти України.

Зокрема, Девід Петреус заявив, що попри чисельність свого війська, Росія більше не має переваги.

«За останні два місяці українці досягли фактично більших поступових успіхів, ніж росіяни», — сказав Петреус у Києві.

Він додав, що його оцінка може видаватися малоймовірною через кількість російських військових, озброєння та техніки, однак, за його словами, Україна компенсувала недоліки інноваціями в галузі безпілотників.

Петреус переконаний, що Україна має перевагу не лише у наявності нових дронів, а й систем, побудованих навколо їхнього застосування. Як усе працює колишній очільник ЦРУ побачив особисто, під час поїздки на фронт.

«Справжня геніальність полягає в тому, як вони це об’єднують», — додав Петреус.

Також Девід Петреус заявив, що Сполученим Штатам є чому повчитися в України. Зокрема, він запропонував розформувати бронетанкові батальйони та замінити їх батальйонами безпілотників.

Українські дрони: останні новини

Нагадаємо, нові українські безпілотні системи мають можливість відстежувати та завдавати точкових ударів углиб російського тилу.

Крім усього, Україна зосередилася на виготовленні недорогих БПЛА зі штучним інтелектом. Темпи виробництва вже перевищують іноземні.

Нещодавно Україні вдалося перевершити Росію в запуску ударних безпілотників. Березень став місяцем, коли Україна частіше атакувала дронами Росію, ніж це відбувалося навпаки.