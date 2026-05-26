Росія боїться бити “Орєшніком” по Києву: експерт пояснив, що стримує Кремль

Обстріл Києва (ілюстративне фото)

Реклама

Погрози Росії посилити удари по Києву свідчать не про силу Кремля, а про спробу залякати Україну на тлі болючих ударів по російських НПЗ, енергетиці та військово-промисловому комплексу.

Про це заявив військовий експерт, засновник благодійної організації “Реактивна пошта” Павло Нарожний в етері Radio NV.

За його словами, Москва традиційно намагається “піднімати ставки”, коли стикається з проблемами на власній території.

Реклама

“Це значить, що у них там горять НПЗ. Це значить, що наші удари по їхній енергетиці, по їхньому ВПК дуже болючі. І вони роблять все для того, щоб нас налякати. Це стандартна тактика Путіна. Завжди піднімати ставки”, — сказав Нарожний.

Чи може Росія повторити масовані удари

Експерт вважає, що Росія все ще має можливості для нових масованих атак по Україні. Йдеться, зокрема, про застосування “Шахедів”, крилатих і балістичних ракет.

Водночас, за словами Нарожного, окреме питання — повторне застосування ракети “Орєшнік” по Києву. Він наголосив, що Москва може побоюватися такого удару через неточність цієї зброї та ризик непередбачуваних наслідків.

“Ми бачимо, вони бояться бити ним по Києву. Це не зброя точкового ураження. Це зброя, яка накриває доволі велику територію і вона не точна”, — пояснив експерт.

Реклама

За його словами, суббоєприпаси “Орєшніка” розкриваються на великій висоті, тому удар може припасти не лише по заявленій цілі, а й по будь-якому об’єкту в місті.

“Вони можуть вдарити по чому завгодно. По посольству Китаю, США, по дипломатах, громадянах, які є представниками американських компаній і знаходяться в місті Київ”, — додав Нарожний.

Українців закликають готуватися до нових атак

Військовий експерт наголосив, що заяви Росії про нові удари слід сприймати як елемент залякування, але загрозу ігнорувати не можна.

“Чи буде такий удар? Більш ніж впевнений, що буде. Будуть і балістичні ракети. Всі прекрасно знають про наші проблеми з боєприпасами до Patriot. Будуть масовані атаки ‘Шахедами’”, — сказав він.

Реклама

Нарожний закликав українців реагувати на повітряні тривоги, мати запас води та підготувати мінімальний тривожний рюкзак.

Удар “Орєшніком” 24 травня — що відомо

У ніч проти 24 травня Росія застосувала проти України балістичну ракету середньої дальності “Орєшнік”. За даними Повітряних сил, це вже третій випадок використання армією РФ такого типу озброєння.

Ракету запустили з полігону Капустін Яр. Удар припав на Білу Церкву Київської області — в одному з районів міста було зафіксовано влучання.

Попри те, що основною ціллю нічної атаки РФ був Київ, росіяни, ймовірно, свідомо планували удар “Орєшніком” саме по Білій Церкві. Однією з можливих цілей міг бути аеродром. Водночас, за інформацією OSINT-каналу “КіберБорошно”, ракета влучила по гаражному кооперативу.

Реклама

У Мережі також з’являлися повідомлення, що тієї ночі Росія могла запустити два “Орєшнікі”. Аналітики Інституту вивчення війни зазначали, що одна з повітряних цілей, імовірно, вийшла з ладу та впала на території окупованої Донецької області.

Новини партнерів