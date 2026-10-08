Росія боїться ударів по дата-центрах: чотири об’єкти раптово зникли з карт (фото)

«Яндекс» / © ТСН.ua

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«Яндекс» приховав у своєму картографічному сервісі чотири дата-центри Yandex Cloud у Росії. Один із цих об’єктів 8 жовтня зазнав атаки, після якої його роботу призупинили.

Про це повідомляє російське видання «Верстка».

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Йдеться про дата-центри в Московській, Рязанській, Калузькій і Владимирській областях. У режимі супутникових знімків будівлі тепер розмиті.

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Крім того, якщо ввести адреси, де мають розташовуватися дата-центри, сервіс не показує, що саме там містяться об’єкти «Яндекса». Винятком частково є дата-центр у Калузі: на карті позначений його контрольно-пропускний пункт, однак сама локація вказана неточно.

«Яндекс» приховав на картах дата-центри / © російські ЗМІ

«Яндекс» приховав на картах дата-центри / © російські ЗМІ

Один із дата-центрів уже атакували

У ніч проти 8 жовтня було уражено промисловий комплекс у місті Сасово Рязанської області, де розташовані верстатобудівний завод «Саста» і дата-центр «Яндекса». Після атаки на території спалахнула масштабна пожежа, а в роботі Yandex Cloud зафіксували збої.

У «Яндексі» підтвердили «інцидент», який зачепив частину інфраструктури компанії. Постраждалих, за даними компанії, не було, а основні сервіси продовжили працювати.

Після атаки дата-центр у Рязанській області призупинив роботу. Компанія заявила, що її фахівці відновлюють пошкоджену інфраструктуру.

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Керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що удару по дата-центру завдали Сили оборони України.

Росія також бʼє по дата-центрах в Україні

Нагадаємо, російські війська раніше знищили ще один великий дата-центр у Києві, що спричинило перебої зі зв’язком у столиці. Експерти попереджали, що подібні атаки можуть повторюватися та призводити до нових проблем з інтернетом і мобільним зв’язком у регіонах.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що через удари РФ по телекомунікаційній та енергетичній інфраструктурі зв’язок в Україні може зникати на кілька годин. Українцям радили заздалегідь готуватися до таких сценаріїв і мати альтернативні способи залишатися на зв’язку під час тривалих відключень електроенергії.

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