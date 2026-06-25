Костянтинівка / © 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

Реклама

Загарбники продовжують спроби оточити український «пояс фортець» на Донбасі, однак заяви Москви про значні успіхи на цьому напрямку не відповідають реальній ситуації на полі бою.

Про це повідомляє CNN із посиланням на українських військових та західних аналітиків.

За даними співрозмовників видання, Кремль перебільшує свої досягнення на фронті, намагаючись продемонструвати успіхи на тлі внутрішніх проблем та регулярних ударів Сил оборони України по російській військовій інфраструктурі.

Реклама

Зокрема, журналісти звернули увагу на російські заяви про нібито встановлення «повного контролю» над східною частиною Костянтинівки та просування до північно-східних околиць міста.

Втім, як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, ці території фактично перебувають у так званій «сірій зоні», яку не контролює жодна зі сторін.

Українські військові у коментарі CNN визнали, що ситуація поблизу Костянтинівки ускладнюється, однак наголосили, що вона залишається контрольованою, а темпи просування російських військ є дуже повільними.

Видання нагадує, що стратегічною метою Росії залишається повне захоплення Донбасу. Для досягнення цього завдання окупантам необхідно встановити контроль над Костянтинівкою, яка нині вважається одним із ключових вузлів української оборони в регіоні.

Реклама

За оцінкою журналістів, російська армія використовує тактику малих піхотних груп, які намагаються проникати до міста та закріплюватися на окремих позиціях. Подібний підхід раніше застосовувався під час боїв за Покровськ, де окупанти протягом тривалого часу намагалися розширити свою присутність після перших проникнень у міську забудову.

Також CNN зазначає, що Москва може ставити перед собою завдання повністю окупувати Донбас до вересня 2026 року. Однак, за оцінкою Інституту вивчення війни, реалізація такого плану видається малоймовірною.

«Найголовніше, вони хочуть оголосити про інформаційні перемоги. Росіяни зараз відчувають чимало вразливостей. Інфільтрації — це один зі способів, за допомогою якого Росія робить ці грандіозні заяви про перемоги, насправді не досягаючи повністю своїх цілей», — зазначив експерт з Інституту вивчення війни.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники частково увійшли до Костянтинівки на Донеччині, яка є частиною українського «поясу фортець».

Реклама

Ми раніше інформували, що російське Міноборони намагається видати тактичні успіхи у Костянтинівці за «неминучий крах» усієї оборони Донеччини.

Новини партнерів