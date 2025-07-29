Росія будує сховища для літаків після атак українських безпілотників: що відомо

Росія будує схованки для літаків після атак українських безпілотників

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У відповідь на зростаючу кількість успішних ударів українських ударних безпілотників, Росія розпочала масштабну програму захисту своєї авіації на низці аеродромів поблизу українського кордону. Зокрема, на авіабазах Міллерово, Курськ Східний та Гвардійське зафіксовано будівництво укріплених авіаукриттів.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Ці нові споруди мають куполоподібний дах, товсті вибухобезпечні двері та земляні насипи для додаткового захисту. Зазначені заходи є прямою відповіддю на ефективність українських безпілотних авіаційних систем одностороннього штурму (OWA UAS), які завдали значних збитків російській авіації.

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Росія будує укріплені укриття для літаків біля кордону з Україною/ / © Twitter/Ministry of Defence

Авіабаза Міллерово, розташована лише за 17 км на схід від російсько-українського кордону, востаннє була атакована 22 липня 2025 року. Окрім будівництва укріплених укриттів, на цьому аеродромі вісім нових авіаукриттів з проїздом, ймовірно, вже майже готові до використання.

Росія будує укріплені укриття для літаків біля кордону з Україною. / © Twitter/Ministry of Defence

Будівництво цих захисних споруд покликане забезпечити вищий рівень захисту літаків, розміщених на російських авіабазах, від майбутніх ударів українських безпілотників.

Нагадаємо, охорона президента Росії Володимира Путіна почала використовувати дрони-перехоплювачі на публічних заходах.