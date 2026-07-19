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- Війна
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Росія дедалі частіше атакує Україну ракетами С-400: експерт назвав причину
Однією з причин активнішого використання таких ракет є значні запаси боєприпасів.
Росія дедалі частіше використовує для ударів по Україні ракети від зенітних ракетних комплексів С-400, застосовуючи їх як дешевшу альтернативу балістичним ракетам «Іскандер».
Про це в етері Еспресо заявив авіаційний експерт Валерій Романенко.
За його словами, однією з причин активнішого використання таких ракет є значні запаси боєприпасів, які залишаються у Росії.
«На початок повномасштабної війни росіяни мали близько 8 тис. ракет до комплексів С-300. Навіть після активного використання їхній запас залишався дуже значним. Це старі ракети, але їх багато, тому вони й надалі активно застосовуються», — зазначив експерт.
Романенко пояснив, що ракета 48Н6 до комплексу С-400 має дальність польоту до 220–230 км, не рухається класичною балістичною траєкторією, залишається керованою та може маневрувати. Через це її перехоплення є складним навіть для комплексів Patriot.
Крім того, за словами експерта, російська промисловість відновила виробництво навчальних ракет для С-400, оснащуючи їх бойовою частиною та GPS-навігацією.
«Таким чином отримують дешевий замінник балістичних ракет», — пояснив він.
За оцінками Романенка, наразі Росія щомісяця виробляє близько 60 ракет «Іскандер-М», а також приблизно 40 переобладнаних ракет С-400, не враховуючи вже накопичених запасів.
Експерт наголосив, що особливу небезпеку становить низька траєкторія польоту таких ракет.
«„Іскандер“ летить по високій балістичній траєкторії, тому наші радари бачать його ще на підйомі, і ми маємо певний час на реакцію. А ракета С-400 летить низькою траєкторією, тому засоби ППО виявляють її набагато пізніше», — сказав Романенко.
Він також зазначив, що комплекси С-400 росіяни можуть розміщувати ближче до українського кордону, ніж пускові установки «Іскандерів».
«Якщо пускові установки „Іскандерів“ зазвичай стоять за 50–70 км від лінії бойового зіткнення, то комплекси С-400 росіяни можуть підтягувати приблизно на 30 км до кордону. За рахунок цього вони ще більше скорочують час підльоту ракет», — додав експерт.
За його словами, використання ракет С-400 дозволяє Росії одночасно економити дорожчі балістичні ракети та виснажувати українську систему протиповітряної оборони.
Раніше повідомлялося, що Росія змінила тактика терору Києва — замість масованих, але нечастих атак, ворог тепер завдає коротких, але регулярних нічних ударів.
Ми раніше інформували, що Росія може найближчими днями завдати нового масованого ракетного удару по Україні.