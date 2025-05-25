Росія довго накопичувала крилаті ракети: експерт пояснив масовані удари РФ

Наслідки атаки України. / © Ігор Клименко

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Росія впродовж тривалого часу накопичувала значні запаси високоточних озброєнь, і нинішня хвиля масованих атак є частиною тиску на Україну перед можливими прямими перемовинами.

Про це заявив український військовий блогер Богдан Мирошников, коментуючи останні дії ворога.

За його словами, РФ накопичувала великі обсяги крилатих ракет типу Х-101, “Калібр”, Х-59/69, а також балістичних ракет, зокрема “Кинджалів”, і ударних дронів.

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“І тут раптово, напередодні потенційних ‘прямих перемовин’ та ‘передачі чернеток меморандуму’, вони вирішили цей запас почати використовувати”, — зазначає Мирошников.

Він попередив, що ці атаки — не поодинокі й можуть тривати не один день. Їхня мета — створити тиск і інформаційний “фон” для переговорного процесу, який Кремль прагне контролювати.

Також, на думку експерта, не варто виключати нову хвилю ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури, адже попереду — період спеки та планові ремонти на атомних електростанціях.

Мирошников також прокоментував позицію адміністрації Трампа, вказавши на небезпеку слабкої або нерішучої позиції США:

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“Я не маю жодних ілюзій щодо Трампа. Він не роздуплиться. Він не посилить санкції на РФ. Дипломатична гра поки йде в одні ворота. В наші. Трамп на боці РФ у цьому питанні”.

У підсумку блогер закликав хоча б не заважати:

“Все, що він найкраще може зробити — це вийти з гри та не заважати. Не заважати нам та не заважати Європі”.

Нагадаємо, що Росія вкотре завдавала удар по Україні ракетою Х-22, яку запускає стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. ТСН розповідає, чим вона особливо небезпечна.

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