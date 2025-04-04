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- Війна
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Росія дронами атакувала Київщину: спалахнули пожежі, є постраждалий
Унаслідок ворожої атаки безпілотниками у Київській області сталися займання.
Унаслідок ворожої атаки БпЛА 4 квітня 2025 року в Броварському районі постраждала людина.
Про це у повідомленні у соцмережах повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.
Чоловіка госпіталізовано у місцеву лікарню. Попередньо у нього травма ноги та шиї. Вся необхідна медична допомога надається.
Виникла пожежа 4 вантажних та одного легкового автомобілів на території стоянки. Пожежа ліквідована.
Окрім того, унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталося загоряння будівлі автосалону. Попередньо пошкоджено 5 автомобілів. Пожежу також ліквідовано.
Більш детальна інформація згодом. Оперативні групи продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у Харкові дуже багато руйнувань та унаслідок російських ударів під завалами є люди.