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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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134
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Росія дронами атакувала Київщину: спалахнули пожежі, є постраждалий

Унаслідок ворожої атаки безпілотниками у Київській області сталися займання.

Автор публікації
Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Атака на Київщину 4 квітня 2025 року

Атака на Київщину 4 квітня 2025 року / © t.me/Mykola_Kalashnyk

Унаслідок ворожої атаки БпЛА 4 квітня 2025 року в Броварському районі постраждала людина. 

Про це у повідомленні у соцмережах повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Чоловіка госпіталізовано у місцеву лікарню. Попередньо у нього травма ноги та шиї. Вся необхідна медична допомога надається. 

Виникла пожежа 4 вантажних та одного легкового автомобілів на території стоянки. Пожежа ліквідована.

Окрім того, унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталося загоряння будівлі автосалону. Попередньо пошкоджено 5 автомобілів. Пожежу також ліквідовано. 

Більш детальна інформація згодом. Оперативні групи продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у Харкові дуже багато руйнувань та унаслідок російських ударів під завалами є люди.

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