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Росія двічі атакувала Харків ударними БпЛА — на місці влучання здійнялася пожежа
Відомо про два удари по місту «Шахедами», зокрема по Новобаварському району.
Росія двічі атакувала Харків ударними безпілотниками.
Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив про це 3 квітня ввечері.
«Харків вкотре за останні дні під атакою бойових ворожих БпЛА. Будьте обережні!» — закликав Терехов.
На місці одного з влучань ворожого БпЛА здійнялася пожежа.
«Є влучання по двоповерховому будинку — на місці велика пожежа. Попередньо — є постраждалі», — повідомив Терехов.
Раніше ворог уже атакував Харків із застосуванням групи БпЛА «Герань-2» і завдав близько 14 ударів по Київському району міста.
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