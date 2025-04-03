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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Росія двічі атакувала Харків ударними БпЛА — на місці влучання здійнялася пожежа

Відомо про два удари по місту «Шахедами», зокрема по Новобаварському району.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Повітряна тривога

Харків атакують дрони / © ТСН.ua

Росія двічі атакувала Харків ударними безпілотниками.

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив про це 3 квітня ввечері.

«Харків вкотре за останні дні під атакою бойових ворожих БпЛА. Будьте обережні!» — закликав Терехов.

На місці одного з влучань ворожого БпЛА здійнялася пожежа.

«Є влучання по двоповерховому будинку — на місці велика пожежа. Попередньо — є постраждалі», — повідомив Терехов.

Раніше ворог уже атакував Харків із застосуванням групи БпЛА «Герань-2» і завдав близько 14 ударів по Київському району міста.

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