Гвардійці вчаться протистояти зброї масового ураження / © МВС

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Росія експериментує із застосуванням зброї масового ураження, що свідчить про удосконалення терористичної тактики противника.

Про це заявив військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в етері телеканалу «Еспресо».

«Зараз ворог експериментує з застосуванням зброї масового ураження, і це дуже вагомий сигнал, на який треба реагувати. Це також свідчить про удосконалення терористичної тактики противника. Раніше ми бачили застосування противником зброї з бойовими головками об’ємного вибуху, яка є летальною саме для населення, оскільки навіть правило двох стін у такому випадку не діє», — наголосив Рябих.

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За словами військового експерта, наразі російська армія експериментує з отруйними речовинами. І, звісно, ці речовини призначені для застосування в конкретних населених пунктах чи на конкретних об’єктах, щоб випробувати їхню ефективність і можливий тиск на населення та керівництво України.

«У будь-якому випадку до уламків „шахедів“ не слід наближатися і необхідно повідомляти фахівців. Навіть якщо ці „шахеди“ не містять отруйних хімічних речовин, вони все одно є небезпечними, оскільки цей об’єкт розроблявся для того, щоб уражати людей», — додав Рябих.

Нагадаємо, Росія почала запускати по Україні отруйні «Шахеди». Фахівці вважають доцільним уникати дотику до уламків «Shahed» без попереднього аналізу на наявність хімічної небезпеки.

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