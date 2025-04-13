РФ змінює тактику обстрілів / © Getty Images

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Росія проводить постійно експерименти з тактикою використання ударних дронів типу Shahed проти України, щоб максимально виснажити сили протиповітряної оборони.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Наприкінці березня і на початку квітня 2025 року російські війська повернулись до більш типової схеми завдавання ударів після тимчасового сплеску в розмірах російських ударних пакетів великої дальності в середині лютого і на початку березня 2025 року", - йдеться у звіті.

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Росія значно наростила удари по Україні середині лютого і на початку березня 2025 року, але останні тижні повернулись до тенденцій, які спостерігались у січні, при цьому знизили кількість ракет. Експерти пишуть, що 6 квітня РФ завдала свого найбільшого удару за останній місяць, а вже наступного дня взагалі не обстрілювала Україну, а пізніше відновила щоденні удари.

Аналітики пишуть, що російські офіційні особи відмовляються встановити режим припинення вогню, яке, ймовірно, було запропоноване диктатору Путіну під час зустрічі 13 березня зі спеціальним посланником США на Близькому Сході Стівом Віткоффом. США пропонують загальне припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту, а також у повітрі і на морі, що вимагатиме від Росії припинення всіх ударів по Україні.

"Російські війська, ймовірно, затягують переговори про загальне припинення вогню, щоб продовжувати здобувати перемоги вздовж лінії фронту в Україні і продовжувати завдавати руйнівних ударів на великі відстані по українських оборонних промислових і цивільних об'єктах, щоб залякати цивільне населення і підірвати здатність України захистити себе від майбутньої російської агресії", - йдеться у звіті.

Графік використання дронів та ракет для обстрілів України / © understandingwar.org

Останніми тижнями росіяни відкоригували свою тактику ударів на великі відстані, ймовірно, у рамках спроби завдати значної шкоди ударними пакетами розмірів, подібними до тих, якими вони раніше намагались залякувати цивільне населення.

Раніше низка ЗМІ повідомляли, що війська РФ запускають безпілотники на великій висоті перш ніж завдати синхронних ударів кількома БпЛА по великих містах та інших цілях.

Крім того, українські джерела повідомляють, що РФ використовує БпЛА у щільному порядку для знищення ППО. Також вони зосереджують 10-15 БпЛА біля великих міст, щоб потім завдати синхронізованого удару.

"Армія РФ раніше запускала безпілотники дальнього радіусу дії "Шахед" серіями хвиль проти різних цілей щоночі, і ці повідомлення про використання безпілотників у більш щільних формаціях свідчать про те, що російські війська вважають, що ця нова тактика ефективніше подавлятиме українську протиповітряну оборону", - йдеться у звіті.

Раніше повідомлялося, що ловець «Шахедів» успішно пройшов випробування на Київщині. Тепер проєкт масштабують.

Ми раніше інформували, що російські дрони «Шахед» тепер оснащені «касетами», які збільшують кількість жертв серед цивільних.