Росія готувала ліквідацію Зеленського, Буданова і Малюка — голова СБУ розкрив деталі

Василь Малюк.

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Голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що Росія готувала одразу кілька замахів на вищих українських посадовців, зокрема на нього самого, очільника ГУР Кирила Буданова та Дениса Єрмака — брата голови Офісу президента.

Про це голова СБУ заявив на зустрічі з журналістами, повідомляє ТСН.ua.

За словами глави СБУ, один із найгучніших сценаріїв стосувався спроби фізичного усунення президента Зеленського в польському аеропорту Жешув. У планах РФ був замах за допомогою FPV-дрона або снайперської гвинтівки. У реалізації цієї операції Москва використовувала завербованого польського пенсіонера-військового. Спецоперацію вдалося зірвати завдяки спільній роботі СБУ та польських колег.

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Також Малюк нагадав про іншу спробу замаху на президента, яку готували співробітники Управління державної охорони. За даними СБУ, вони мали реалізувати напад під час переходу Зеленського територією Офісу Президента.

“Працювали вони на ФСБ РФ, а саме на 5-ту службу. На той час її очолював генерал-лейтенант Бєсєда. До речі, після цього провалу його Путін зняв, він залишився радником у системі ФСБ”, — зазначив очільник СБУ.

Окрему увагу він приділив розкритому плану ліквідації Дениса Єрмака, який служить снайпером у ГУР і також працює з дронами на фронті. За словами Малюка, виконавець планував використати вибуховий пристрій після повернення Єрмака з бойового завдання. За спостереженням за об’єктом відповідала 14-річна дитина. Тим часом виконавець — молодий технічно підготовлений чоловік із Харкова — готував вибухівку.

“Ми повністю контролювали перебіг подій. Вдалося зробити технічне проникнення до його телефону, де ми зафіксували багато розмов, де куратори прям в деталях управляли всім процесом”, — розповів Малюк.

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У результаті виконавець виготовив 2,5 кг вибухівки з вражаючими елементами. За словами голови СБУ, для підриву автомобіля достатньо 800 грамів — тобто запланований теракт міг мати катастрофічні наслідки.

“Росіяни слухали в реальному часі, якби почули, що агент підійшов до цілі та йому відкрили двері, вони б одразу організували вибух”, — додав Малюк. За його словами, атаку планували на 15 травня, коли в Стамбулі мала відбутися важлива зустріч за участі Єрмака. Вибух мав зірвати переговори.

“Це могло вплинути на перемовний процес, оскільки Андрій Єрмак входив до складу цієї групи. Здійснити задумане росіянам ми не дали”, — резюмував Малюк.