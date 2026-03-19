Росія готує 400-тисячну армію проти України: тривожне попередження Сирського

Олександр Сирський / © ТСН

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський попередив про масштабні плани Росії щодо збільшення чисельності окупаційних військ.

Про це він написав в Telegram.

За словами головнокомандувача, Москва планує залучити до армії ще сотні тисяч новобранців, що свідчить про підготовку до ескалації бойових дій.

«У 2026 році росія планує рекрутувати ще 409 тисяч військових. Це означає одне — ворог не відмовляється від своїх намірів і продовжує готуватися до подальшої агресії проти України», — заявив Сирський.

Головнокомандувач зазначив, що наразі фіксується тактичне загострення ситуації на передовій.

«Із покращенням погодних умов бачимо зростання активності противника на фронті», — констатував він.

Реагуючи на ці виклики, Сирський провів спеціальну оперативну нараду щодо стану інженерного обладнання українських оборонних рубежів. Військове керівництво визначило пріоритетні напрямки роботи для захисту територій.

«Серед ключових завдань — посилення фортифікацій, розвиток антидронового захисту та підготовка населених пунктів до оборони», — підкреслив головком.

До обговорення оборонної стратегії було залучено військових командирів різного рівня, керівництво Держспецтрансслужби, а також очільників обласних військових адміністрацій. Заслухавши їхні доповіді, військове командування виявило низку труднощів.

«Є проблемні питання — визначили конкретні рішення і терміни їх виконання», — повідомив Олександр Сирський за підсумками наради.

Він наголосив на критичній важливості своєчасного та якісного виконання поставлених інженерних завдань.

«Від якості та швидкості цієї роботи залежить не лише стійкість оборони, а й життя наших воїнів», — резюмував Сирський.

Нагадаємо, Росія продовжує приховану мобілізацію, щоб поповнювати втрати на фронті без офіційних наказів. Для цього Кремль тисне на строковиків, вербує в’язнів і найманців. Водночас у РФ готують закони, які дозволять масово відправляти на війну ще й резервістів.

Також, у російської армії виникли проблеми з особовим складом: вона опинилася у нульовому варіанті, де рекрутинг лише компенсує поточні втрати на фронті. Для створення реальної переваги на полі бою Кремлю доведеться піти на непопулярні заходи.