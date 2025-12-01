Росія готує екологічну катастрофу у Херсоні з наслідками для ЄС: ЗМІ показали секретні документи

Чорне море

Росія не лише посилює терор Херсона безпілотниками та артилерією, а й готує операцію, яка може спричинити масштабну екологічну катастрофу в Чорноморському регіоні з наслідками для низки країн ЄС.

Про це свідчать секретні документи, які опинилися у розпорядженні української розвідки, передає "24 Канал".

За даними джерел, російські військові розробляють план точкового ураження нафтобаз, хімічних складів і портової інфраструктури Херсонщини, що розташовані поблизу дельти Дніпра. У разі реалізації такого сценарію токсичні речовини можуть потрапити у Чорне море та поширитися морськими течіями до узбережжя Румунії, Болгарії та Туреччини.

Фахівці попереджають: навіть локальний викид нафтопродуктів або хімікатів призведе до масового мору риби, отруєння водоростей та довгострокового забруднення акваторії. Це може паралізувати роботу портів, вплинути на судноплавство та зірвати сезон рибальства у всьому регіоні.

Росіяни планують атакувати Херсон балістичними ракетами / © 24 канал

Україна вже повідомила міжнародних партнерів про загрозу. Київ наполягає: Росія намагається створити штучну кризу, щоби зупинити роботу “морського коридору” та посилити політичний тиск на Європу.

Міжнародні екологічні організації вимагають допуску незалежних інспекторів та попереджають, що наслідки навмисної техногенної аварії будуть катастрофічними та тривалими.

Нагадаємо, раніше у Чорному морі майже одночасно вибухнули та загорілися два танкери, які перебували під міжнародними санкціями через перевезення російської нафти.