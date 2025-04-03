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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Росія готує інформаційне алібі для нових атак по енергетиці Харкова – ЦПД

Такі “вкиди” можуть свідчити про підготовку росією чергових ударів по енергетичній інфраструктурі міста.

Автор публікації
Кирило Шостак Кирило Шостак
Росія готує інформаційне алібі для нових атак по енергетиці Харкова – ЦПД

Боєприпаси. / © Associated Press

Ворожі пропагандистські ресурси поширюють дезінформацію, нібито українські військові звозять до складських приміщень однієї з генеруючих підстанцій Харкова військові вантажі. У фейкових повідомленнях стверджується, що постачання відбувається вночі, а об’єкт нібито охороняється цілодобово воєнізованою охороною.

Про це попереджає Центр протидії дезінформації.

Росіяни поширюють фейк про ЗСУ. / © Telegram / Центр протидії дезінформації

Росіяни поширюють фейк про ЗСУ. / © Telegram / Центр протидії дезінформації

Такі “вкиди” можуть свідчити про підготовку росією чергових ударів по енергетичній інфраструктурі міста. Як і раніше, ворог намагається створити інформаційне виправдання для атак на цивільні об’єкти — заздалегідь оголошуючи їх “військовими цілями”.

Подібна тактика не є новою. Нещодавно окупанти також розповсюджували фейкову інформацію про нібито підготовку українськими військовими провокацій у Миколаєві з метою звинуватити росію в ударах по об’єктах енергетики.

Ці дії є частиною єдиної інформаційної кампанії росії, спрямованої на введення в оману міжнародної спільноти та зняття з себе відповідальності за порушення домовленостей щодо припинення вогню по енергетичній інфраструктурі України.

Раніше повідомлялось, що ворог змінив тактику обстрілів Харкова. Атаки здійснюються групою дронів — по 10-15 одиниць.

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