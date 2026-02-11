Росія готує "кліщі" навколо українських сил на півдні: експерт назвав цілі весняного наступу

Російська армія / © Associated Press

Реклама

Росія стягує війська та готується активізувати наступальні дії навесні одразу на кількох напрямках. Одне з ключових завдань окупантів — спроба напівоточення українського угруповання на Запорізькому напрямку в районі Оріхового.

Про це заявив військовий експерт Владислав Селезньов в інтерв’ю OBOZ.UA.

За його словами, весняна кампанія РФ має дві стратегічні цілі. Перша — спроба повної окупації Донецької та Луганської областей із концентрацією ударів по агломерації Слов’янськ – Краматорськ – Дружківка – Костянтинівка. Друга — формування “кліщів” навколо українських Сил оборони на півдні.

Реклама

“Наразі вони накопичують відповідні ресурси, і логічно, що ці ресурси загарбники спрямовуватимуть для реалізації двох своїх важливих завдань. Перше — повна окупація Донеччини й Луганщини з акцентом на міську агломерацію Слов’янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка. Друге — формування кліщів, напівоточення навколо угруповання Сил оборони в районі Оріхового”, — пояснив Селезньов.

Експерт зазначає, що на карті бойових дій уже помітні спроби реалізації цього задуму. Російські війська тиснуть із кількох напрямків, намагаючись створити флангову загрозу.

“Якщо відкрити карту DeepState, то видно, що противник атакує на захід від Степногірська — це траса на Запоріжжя, формуючи лівий край кліщів, а також активізувався в районі Гуляйполя. Зараз активність змістилася дещо північніше, де ЗСУ проводять контрдії в районі Тернуватого. Але це поки що тактичні епізоди”, — уточнив він.

За оцінкою Селезньова, активна фаза весняного наступу РФ може розпочатися наприкінці квітня — на початку травня, коли стабілізується ґрунт після весняного бездоріжжя.

Реклама

“Противник має ресурси, і, найімовірніше, задіє їх у повному обсязі, коли стабілізуються дороги та поля. Йдеться про концентрацію сил і засобів саме на окремих ділянках фронту, зокрема на Запорізькому напрямку”, — підсумував експерт.

Раніше іноземні медіа повідомляли, що Росія, ймовірно, готується до нової наступальної операції на півдні України. Водночас експерти наголошують, що поки Кремль імітує готовність до діалогу, російська армія стягує сили для ударів на ключових напрямках від Донбасу до Запоріжжя.

Своєю чергою про можливий наступ росіян навесні попереджає й військовий експерт, полковник запасу Роман Світан. На його думку, стратегічна мета Кремля не змінилася, і весняна кампанія знову буде зосереджена навколо Донбасу.

А за словами експерта Владислава Селезньова, під загрозою можуть опинитися регіони, які межують з РФ або розташовані поблизу лінії фронту. Росіяни планують створення так званої “санітарної зони” шляхом захоплення Дніпропетровської, Харківської, Сумської, Чернігівської областей.