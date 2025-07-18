Росія готує масований удар по Україні: експерт розкрив причину паузи РФ в повітряних атаках

Шахед / © iStock

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Росія тимчасово зменшила інтенсивність ударів по Україні, оскільки накопичує ресурси для масованої атаки із залученням до 1000 повітряних цілей.

Про це заявив ексофіцер повітряних сил Анатолій Храпчинський в етері «24 Каналу».

Храпчинський заявив, що навіть під час візиту радника президента США з нацбезпеки Кіта Келлога, Росія не припинила атак на прикордонні та прифронтові міста.

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«Кіт Келлог просто знаходиться на території України. Але навіть під час його візиту відбуваються удари про прифронтових та прикордонних містах. Ворог як вбивав українців, так і продовжує вбивати. Те, що він не запускає по тилових містах крилаті ракети чи „Шахеди“ — це не означає, що Кіт рятує Україну. Це просто Росія накопичує для того, щоб завдати ще більш болючих ударів», — зазначив експерт.

Він додав, що попередні масовані атаки з використанням понад 700 повітряних цілей через день не дали бажаного результату для РФ.

«Тому вони зараз будуть намагатися це зробити якомога більшою кількістю. З нашого боку треба готуватися. Сподіватися не на наших партнерів, а на власні дії, які ми можемо робити. Адже більшість рішень, які ми зараз використовуємо на лінії боєзіткнення, — це рішення українських інженерів», — резюмував Храпчинський.

Нагадаємо, представник Трампа Кіт Келлог прибув до України 14 липня.

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Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що візит американського генерала Кіта Келлога до Києва співпав з припиненням масованих російських атак.

В четвер, 18 липня, стало відомо, що спецпредставник президента США Кіт Келлог завершив візит до Києва.