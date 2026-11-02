Росія готує новий масований удар по Україні: Зеленський попередив про загрозу

Масований удар РФ

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Росія готує нову масштабну атаку на Україну, головними цілями якої можуть стати енергетична та логістична інфраструктура. За даними української розвідки, ворог розраховує скористатися тим, що увага світу буде прикута до виборів у США.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

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«Ми знаємо від розвідки, що Росія готує новий масований удар по нашій країні, й передусім по енергетиці і логістиці», — повідомив глава держави.

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За словами Зеленського, Москва може розраховувати на те, що 3 листопада світ стежитиме за американськими виборами, а ситуація в Україні, зокрема труднощі з протиповітряною обороною та нестача ракет для систем Patriot, опиниться поза увагою.

Президент наголосив, що міжнародні партнери мають посилити тиск на Росію, щоб позбавити її можливості отримувати вигоду від атак на Україну.

«Потрібні такі сигнали від світу в сторону Росії, щоб там відчували, що користі їм від терору не буде, вигод – не буде», — заявив Зеленський.

Стерненко попередив про загрозу атаки вже цієї ночі

Водночас колишній позаштатний радник міністра оборони України з питань безпілотників і волонтер Сергій Стерненко повідомив про високу загрозу комбінованого удару в ніч проти 3 листопада.

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«Загроза масованої комбінованої атаки на високому рівні. Ворог вже передислокував та спорядив борти стратегічної авіації. Також напоготові балістика», — попередив він.

Стерненко закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та подбати про власну безпеку.

Про загрозу масованого удару РФ попереджали раніше

Нагадаємо, ще 1 листопада з'явилися повідомлення з посиланням на оцінки американської розвідки про можливу масовану російську атаку на українські міста та об'єкти інфраструктури протягом наступних 24 годин. Серед потенційних цілей називали енергетичні об'єкти, зокрема в західних областях України.

За цими повідомленнями, Росія підготувала шість стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-160, а також 31 ракету різних типів, зокрема «Іскандер», С-400, «Циркон» та «Онікс».

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Як Росія змінила тактику атак безпілотниками

Раніше начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що росіяни дедалі частіше запускають «шахеди» не масованими хвилями, а поодинці або невеликими групами, обираючи різні маршрути.

За його словами, така тактика спрямована на виснаження та розосередження української ППО. Зокрема, дрони можуть рухатися вздовж білоруського кордону або Дніпра в напрямку Києва, а також через райони поблизу Молдови — до західних областей.

Ігнат зазначив, що через такі атаки українській авіації, зокрема винищувачам F-16, доводиться долати значні відстані для перехоплення навіть кількох безпілотників.

Водночас моніторингові канали також повідомляють про активність російської стратегічної авіації, яка може свідчити про підготовку до зльоту бомбардувальників найближчими годинами.

Крім того, від ранку 2 листопада російські безпілотники продовжують загрожувати українським містам, зокрема Києву.

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