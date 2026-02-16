Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що є інформація від розвідки про підготовку Росією нового масованого удару.

Про це повідомив офіційний Telegram-канал президента.

«Доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ Анатолію Кривоножку, міністру оборони України Михайлу Федорову та керівнику „Укренерго“ Віталію Зайченку протягом дня підготувати необхідні додаткові заходи захисту, враховуючи інформацію від розвідки про підготовку Росією масованого удару», — йдеться в повідомленні президента.

Нагадаємо, у Мюнхені Зеленський попередив, що найближчими днями росіянами можуть завдати масованого удару.

«Розвідка каже, що новий масований удар може бути за один‐два дні. Іноді нам вдається завезти нові ракети просто перед ударом, а іноді — в останній, буквально в останній момент», — сказав президент під час конференції.

Зазначимо, попередній масований удар був 12 лютого, після того окупанти здійснювали точкові обстріли.