Росія готує масові атаки реактивними БпЛА: Федоров повідомив про нову загрозу для України

Перший віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров / © Михайло Федоров / Facebook

Реклама

Росія готується до використання реактивних «Шахедів», тож Україна вже змінює тактику.

Про це сказав перший віцепрем’єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час телемарафону 28 липня.

Він заявив, що Росія активно впроваджує нові технології для дронів-камікадзе типу «Шахед», які дозволяють їм краще обходити українські системи перехоплення. Україна, своєю чергою, щодня адаптує свої підходи до протидії.

Реклама

Федоров порівняв розвиток безпілотних технологій із блискавичною шаховою партією, де кожна сторона змушена оперативно реагувати на дії противника. За його словами, безпілотна війна розвивається надзвичайно швидко — тактика змінюється майже щодня, а нові технології впроваджуються в реальному часі.

«Ми постійно оновлюємо нашу тактику, оскільки противник не стоїть на місці, а вдосконалює свої дрони. Зараз уже впроваджуються нові можливості, які дозволяють 'шахедам' ефективніше уникати наших засобів перехоплення», — наголосив міністр.

Федоров акцентував, що ефективність перехоплення дронів значною мірою залежить від погодних умов та низки інших чинників.

«Росія точно перейде до використання реактивних безпілотників. Ми вже готуємося до цієї загрози», — зазначив посадовець.

Реклама

Наразі Україна підписала контракти щонайменше з чотирма компаніями, які спеціалізуються на створенні сучасних перехоплювачів для дронів.

«Маємо проривні розробки, які ще донедавна вимагали б роки роботи, а ми вже запускаємо їх у виробництво. Наступний крок — масштабування», — підсумував Федоров.

Нагадаємо, 28 липня Росія завдала чергового масованого удару по Україні, застосувавши дрони та ракети. Ворог тепер використовує нову тактику — на один об’єкт посилає 20-30 дронів.

Читайте також

Реклама