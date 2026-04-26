Росія готує масштабний наступ: Зеленський про дату і чи є успіхи у ворога

Росіяни готують масштабний наступ наприкінці року / © Сайт президента України

Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду повідомив, що від початку 2026 року баланс окупованих і деокупованих територій не на користь Росії. Ворог не має успіхів на фронті.

Про це передає кореспондентка ТСН Олена Чернякова.

Зеленський про успіхи росіян на фронті: чи є вони

Президент поділився, що росіяни готуватимуть наступ наприкінці 2026 року, як це було в кінці 2025-го.

Росіяни намагаються створити уявлення про свої успіхи — для свого народу та в комунікації зі США зокрема.

«Вони намагаються продавати своєму населенню або підживлювати наративи в спілкуванні зі Сполученими Штатами Америки, що вони виграють цю війну. Ну, немає на чому зараз їм грати, на мій погляд. Тому вони це почали», — сказав Зеленський.

Росіяни продовжують бити по критичній інфраструктурі України, аби показати хоча б щось, адже на полі бою успіхів досягти не вдається.

Також Зеленський повідомив, що росіяни зазнають величезних втрат.

«Безумовно, росіян більше, ніж українців. Ну, і втрат у них набагато більше. І, безумовно, десь вони пробують просуватися, але, як я вам і сказав, баланс в цьому році не на їхню користь», — повідомив Зеленський.

Крім усього, Володимир Зеленський повідомив, що для України пріоритетом є закінчення війни. Росія ж навпаки — хоче інформаційно вражати партнерів і тиснути таким способом на Україну в тих чи інших форматах перемовин.

Нагадаємо, російські окупанти знову намагаються прорватися до Купʼянська. Вони намагаються використовувати тактику прориву через газові труби.

«Є проблема. Це Голубівка, через яку росіяни намагаються лізти до міста. Вони знову поновили спроби лізти через Голубівку і через труби», — зазначив речник Угруповання обʼєднаних сил Віктор Трегубов.

Для посилення атак ворог розбудовує базу для запуску реактивних дронів просто біля кордону з Україною. Її будують на відстані всього 175 км від кордону з Україною.