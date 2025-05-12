Росія готує масштабний удар: майор Гетьман попередив про загрозу запуску “Орешніка”

Росія готує масштабний удар. / © ТСН.ua

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Росія може готувати чергову масштабну повітряну атаку на Україну.

Про це попередив військовий оглядач, майор запасу Олексій Гетьман в ефірі телеканалу КИЇВ24.

За словами експерта, з’являються тривожні сигнали про можливий масований обстріл, у тому числі отримані попередження для американських дипломатів. Очікується застосування дронів-камікадзе, крилатих і балістичних ракет. Під загрозою — глибокі тилові райони, зокрема й Київ.

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Особливої уваги заслуговує загроза запуску балістичної ракети “Орешнік”. Гетьман звернув увагу, що над полігоном Капустін Яр у Росії вже закрито повітряний простір — така практика часто передує підготовці до запусків ракет.

“Зараз не час ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Усі попередження потрібно сприймати максимально серйозно”, — наголосив Гетьман.

Раніше повідомлялось, що раніше Росія передала попередження NOTAM (Notice to Air Mission) про закриття повітряного простору над військовим полігоном, з якого раніше запускала по Україні балістичні ракети середньої дальності “Орешнік”. Закриття діятиме впродовж доби.