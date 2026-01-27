Росія готує наступ на два міста: де ворог зосередив 80 тисяч бійців

Російський військовий / © Associated Press

Російські війська зосередили близько 80 тис. особового складу для активізації наступу на Слов’янськ та Краматорськ Донецької області. За даними розвідки, противник посилює логістику та перекидає резерви після відходу ЗСУ від Сіверська.

Про це речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець розповів у ефірі телемарафону.

За його інформацією, на Слов’янському та Краматорському напрямках навпроти підрозділів 11-го армійського корпусу нині зосереджено близько 80 тис. російських військових.

Наступ на Слов’янськ

«Є дані від розвідки, що противник буде намагатись посилювати тиск саме на Слов’янському напрямку. Свого часу, після того, як ми змушені були відійти від Сіверська, противник там почав активно накопичувати особовий склад, постійно здійснює туди переміщення, логістику», — зазначив Запорожець.

Він також повідомив, що окупаційні війська мають наміри активізувати штурмові дії й на Краматорському напрямку.

Наступ на Краматорськ

«Є інформація, що противник готує особовий склад, тобто підкріплення для подальших штурмових дій вже в напрямку населеного пункту Краматорська. Аналітики, як ми вже зазначали DeepState, говорили про те, що противник має рух в населеному пункті Оріхового-Василівка. Так, дійсно, противник намагається туди рухатися активніше, ніж то було до цього», — повідомив Запорожець.

Ситуація в Часовому Яру

Речник зауважив, що безпосередньо в Часовому Яру російські підрозділи не можуть діяти так активно, як планували, й переважно переміщуються між позиціями. Водночас, попри відносно невисоку інтенсивність наступу, втрати противника в межах міста залишаються значними.

Окремо Запорожець звернув увагу на можливі плани ворога щодо Костянтинівського напрямку.

«Він чекає успіху, який, можливо, у нього буде свого часу на Костянтинівському напрямку у випадку, якщо противник активніше буде там проводити наступальні дії, вибудовувати якісь свої тактики, рухатись вперед, то, звісно ж, оборона населеного пункту Часів Яр буде ускладнюватися», — розповів речник 11-го корпусу.

Ситуація на фронті — останні новини

Нагадаємо, за даними аналітиків DeepState, 25 січня російські війська просунулися в селі Шахове на Покровському напрямку, намагаючись знову прорвати оборону в районі Добропілля.

26 січня українське угруповання військ «Схід» спростувало заяви про захоплення ворогом Оріхово-Василівки: ЗСУ, зокрема 30-та ОМБр, тримають позиції та відбивають атаки, попри складну ситуацію.

На Куп’янському напрямку ситуація контрольована: як повідомив боєць бригади «Хартія» з позивним «Аяччо», ЗСУ зосереджені на блокуванні логістики та знищенні груп ворога, що намагаються приховано накопичуватися в місті. Окупантам перекрито шляхи підходу, а ліквідація присутніх у Куп’янську сил є лише питанням часу.

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин 26 січня повідомив, що російські загарбники залишили позиції на острові Олексіївський поблизу Олешок (Херсонщина) через активні удари ЗСУ та низький бойовий дух. Наразі ворог не може відновити там спостережні пости, натомість проводить перегрупування, перекидаючи десантні підрозділи з Херсонщини на Оріхівський напрямок для підтримки штурмів.