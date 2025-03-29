Росія готує наступ на три області України: ветеран ЗСУ повідомив деталі

Ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман / Скриншот з відео

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Про підготовку Росії до нового наступу в Україні у квітні-травні 2025 року знали ще восени 2024 року.

Про це нагадав ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман в ефірі Radio NV, оцінюючи наступальні можливості окупантів.

«Росіяни цього не приховували, вони навіть говорили, наскільки розрахована ця наступальна операція. Вони прогнозували, що вона відбуватиметься від шести до дев’яти місяців», — зазначив експерт.

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Гетьман також розповів, чи є у росіян ресурси для масштабного наступу.

«Три напрямки — Харківська, Сумська та Запорізька області. Теоретично це можливо допустити, але практично — очікувати, що вони зможуть зробити якісь серйозні наступальні дії… спроби будуть, але кількість їхніх військ не збільшилась, резервів або ресурсів у них немає», — зазначив він.

Ветеран нагадав, що до цього за цілий рік росіяни просунулися на 55 кілометрів, «поклавши» півмільйонну армію.

«Тому вірити, що ця наступальна операція чомусь дасть можливість ворогу просунутися більше, це буде дуже сміливе припущення… Якщо справді буде ця наступальна операція, то вони де-не-де просунуться. Але очікувати, що вони зможуть просунутися дуже суттєво, не варто. Не стало в них більше ні людей, ні техніки», — констатував Гетьман.

Нагадаємо, командувач 3 штурмового корпусу ЗСУ Андрій Білецький заявив, що основна стратегія росіян зараз — виснаження ЗСУ по всій лінії фронту, а не оперативні успіхи.