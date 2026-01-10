Росія готує наступ одразу на кількох напрямках: де 2026-го ворог зосередить головний удар

Російський танк. / © Associated Press

Армія Російської Федерації продовжує рухатися на фронті. 2026-го окупанти зосередять свою увагу одразу на декількох напрямках. Там буде відбуватиметься велика кількість бойових дій.

Про це повідомив військовий експерт, майор запасу Олексій Гетьман в інтерв’ю “24 Каналу”.

З його слів, коли армія проводить наступальні дії, то атакує не на одній ділянці фронту. Зазвичай обирається щонайменше два, а також – три, чотири напрямки.

“На більшу кількість зазвичай в армії немає відповідних ресурсів, щоб робити потужні наступальні дії. На цих двох напрямках – найбільше бойових дій – половина усіх бойових зіткнень. Це Гуляйпільський і Покровський”, - наголосив Гетьман.

Всі інші бойові дії на лінії фронту, каже експерт, несуть локальний характер – це спроба захопити, просунутися. Але головні сили, висловився Гетьман, чверть російської армії зосереджено на Покровському напрямку. Приблизно п'ята її частина – на Запорізькому.

На інших напрямках, зокрема на Куп'янському в Харківській області, теж відбуваються бойові дії.

За словами Гетьмана, так не може бути що на двох основних напрямках вони є, а на інших – немає. Тому що окупанти мають наказ від командування досягти успіхів, захопити певний населений пункт. Але чи вдасться їм це, – важко спрогнозувати, додав експерт.

Нагадаємо, раніше майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман заявив, що диктатор РФ Володимир Путін поставив окупантам дедлайн до лютого. Тепер окупанти мають новий кінцевий термін щодо захоплення Покровська і Мирнограда на Донеччині, а також Гуляйполя у Запорізькій області.