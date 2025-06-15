Росія готує нові удари по енергетиці: Зеленський розповів, які об’єкти під загрозою

Володимир Зеленський на нараді з СБУ. / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія не припиняє атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру та вже планує нові удари — попри публічні обіцянки миру.

Про це глава держави заявив після наради з військовими, представниками СБУ, урядом і керівниками сил оборони.

“Попри всі путінські обіцянки Сполученим Штатам та іншим у світі, хто прагне миру, Росія продовжує завдавати ударів по цивільних енергетичних об’єктах України. Цей терор стає все більш підлим”, — зазначив президент.

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За його словами, немає жодних ознак, що Москва готова до серйозного діалогу чи завершення війни. Натомість, за наявною інформацією від розвідок партнерів, Кремль планує подальші атаки на енергетичну інфраструктуру, зокрема атомну генерацію. Ці плани можуть залишатися поза увагою міжнародної спільноти через фокус на конфлікті на Близькому Сході.

Володимир Зеленський повідомив, що український міністр енергетики вже передав відповідні розвіддані МАГАТЕ та спеціальному представнику Віткоффу, а міністр оборони — своєму американському колезі.

Також на нараді президент заслухав доповідь щодо наслідків російського удару по Полтавщині й доручив міністру енергетики, міністру оборони та Головнокомандувачу ЗСУ визначити подальші дії. Окремо обговорили розвиток ударних засобів РФ і дали завдання для підсилення української системи ППО.

“Були також доповіді голови СБУ та начальника Генштабу. Деталі — непублічні, але результати сьогоднішнього обговорення повинні мати відчутний вплив на ситуацію”, — підсумував президент.

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Раніше повідомлялось, що російські військові тепер запускають “шахеди” вище кулеметів, що ускладнює роботу ППО.