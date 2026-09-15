Росія готує нову зброю, небезпечнішу за реактивні "Шахеди": "Флеш" назвав терміни

Сергій Бескрестнов

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Росія може вже протягом найближчих п’яти-шести місяців почати масово застосовувати нові дешеві крилаті ракети, здатні летіти зі швидкістю до 750 км/год на малих висотах. Вони можуть стати наступною серйозною загрозою після реактивних безпілотників.

Про це заявив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов в ефірі «Радіо NV».

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За його словами, Росія вже враховує те, що Україна розробляє швидкі перехоплювачі для боротьби з реактивними дронами, тому переходить до наступного етапу розвитку ударних засобів.

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«Росіяни також розуміють, що у нас зараз будуть реактивні перехоплювачі і ми закриємо Київ. Але вони зараз працюють над створенням і роблять ставку на наступну ітерацію — це вже маленькі дешеві крилаті ракети», — заявив Бескрестнов.

Серед таких розробок він назвав «Бандероль», «Дань-Т», «Дань-М» і «Гербера-5». За словами «Флеша», йдеться вже не про реактивні безпілотники, а фактично про новий клас дешевих ракет.

«У них швидкість буде 500, 600, 700, 750 км/год», — зазначив він.

Такі ракети, за словами експерта, зможуть активно маневрувати та літати на дуже низьких висотах, що суттєво ускладнить їх перехоплення.

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Бескрестнов стверджує, що, за даними розвідки, Росія вже законтрактувала значну кількість таких засобів — масштаби можуть бути зіставними із замовленнями реактивних «Шахедів».

«Нам потрібно вже зараз думати, що буде через п’ять місяців. Там уже не працюватимуть реактивні перехоплювачі, бо швидкість буде ще вищою», — попередив Флеш.

На його думку, Україні необхідно за найближчі пів року створити власні недорогі твердопаливні ракети-перехоплювачі, здатні збивати російські дешеві крилаті ракети.

Водночас Україна вже працює над засобами протидії реактивним «Шахедам». За словами Бескрестнова, існує щонайменше три-п’ять варіантів швидкісних перехоплювачів, однак їх ще необхідно випробувати та відпрацювати тактику застосування.

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«Флеш» також розповів, що Росія вже використовує кілька модифікацій реактивних «Шахедів». Найнебезпечнішою він назвав версію Shahed-seeker, обладнану потужною оптичною та тепловізійною системою.

Такий дрон може самостійно шукати об’єкти, бачити їх на відстані 6–7 км і більше, а після захоплення цілі автоматично прямувати до неї.

За словами Бескрестнова, на фінальному етапі такого наведення засоби радіоелектронної боротьби вже малоефективні, оскільки дрон орієнтується за допомогою оптики, а не лише супутникової навігації чи зовнішнього керування.

Росія нарощує виробництво зброї: останні новини

Росія паралельно нарощує виробництво кількох типів далекобійного озброєння. За оцінкою українського ветерана та військового аналітика kriegsforscher, 2027 року РФ може виготовити близько 10 тисяч нових відносно дешевих ракет, які можна буде запускати з різних платформ.

Серед перспективних розробок називають крилату ракету «Дань-Т» із дальністю близько 500 км та бойовою частиною масою 135 кг. Масове застосування таких засобів може створити для української ППО додаткове навантаження через складність їхнього перехоплення.

Одночасно Росія збільшила виробництво балістичних ракет приблизно до 100 одиниць на місяць. За даними The Economist, йдеться приблизно про 60 ракет «Іскандер-М» та 40 РМ-48У щомісяця.

Крім того, РФ масштабує виробництво реактивних безпілотників — за різними оцінками, їхній випуск уже може сягати близько тисячі одиниць на місяць.

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