Росія готує новий наступ біля Часового Яру: найнестабільніша ділянка фронту — на північному сході — оглядач

Часів Яр / © Getty Images

На Донеччині однією з найскладніших ділянок фронту наразі є район на північ і північний схід від Часового Яру — лінія Маркове – Міньківка – Никифорівка.

Про це повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников.

За його словами, ситуація на цій ділянці залишається нестабільною, однак говорити про серйозні помилки з боку українських військових наразі не доводиться.

«Просто ворог дуже довго готував атаки та відповідно підготував великі резерви», — зазначив він.

Саме завдяки цим резервам російські війська мають можливість не лише розвивати успіх та поглиблювати прорив, а й закріплюватися на захоплених позиціях.

Водночас темпи просування противника залишаються відносно невисокими. За оцінкою експерта, вони становлять приблизно 300–500–800 метрів на добу.

Попри це, зазначена ділянка має важливе значення для подальших наступальних дій російських військ.

Мирошников вважає, що нинішня активність може бути підготовкою до масштабнішого наступу, який окупанти можуть розгорнути трохи пізніше.

Ймовірно, до середини квітня або на початку травня російські війська спробують посилити тиск на цьому напрямку та збільшити темпи просування.

Серед ключових цілей противника експерт називає захоплення Рай-Олександрівки та подальше просування у бік Олексієво-Дружківки.

При цьому, за його словами, ці дії можуть бути узгоджені із наступальними операціями на суміжних напрямках — зокрема на лиманському та костянтинівсько-добропільському.

Війна в Україні — останні новини

Українські захисники за останній місяць звільнили на Запорізькому напрямку більше територій, ніж окупував противник.

За даними аналітиків, лютий став переламним — за останні два тижні місяця Сили оборони відвоювали більше земель, ніж захопив ворог. Загалом від початку року звільнено близько 257 кв. км.

Українські військові знищили російський протичовновий вертоліт Ка-27 над акваторією Чорного моря. Операцію провели ВМС ЗСУ.