Росія готує новий наступ: військовий назвав міста, на які націлилися окупанти

Російська армія. / © Державне бюро розслідувань

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Російські окупаційні війська на полі бою мають намір зосередитися на спробі окупації всієї Донецької області. Найгарячішим може стати Лиманський напрямок. Росіяни готують поповнення і накопичують резерви.

Про це заявив військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов в інтерв'ю Новости.Live .

"Гаряче стане там, де було трохи тихіше. Це Лиманський напрямок. Це дуже по карті хороший (для РФ - ред.) сценарій для того, щоб обрізати логістику всьому донецькому угрупованню. Тому що брати головну агломерацію Донецької області - Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ, Слов'янськ - з півдня цього року на півночі", - пояснив Сазонов.

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Москва досі прагне про окупацію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Втім, армія РФ не має сил для масштабного наступу одразу на декількох ділянках фронту, як було 2024-го.

"Їм бракує ресурсів, щоб одночасно тиснути на Покровськ, Костянтинівку, Куп'янськ", - каже Сазонов і додав, що російським силам бракує піхоти. Зокрема, штурмовиків.

Нагадаємо, раніше в Третій штурмовій назвали дату нового наступу РФ. Резерви росіян у тилових районах проходять підготовку на полігонах.

Дата публікації 15:17, 05.04.25 Кількість переглядів 45 Дрони СБУ уразили в Росії завод "Промсинтез", який виробляє вибухівку