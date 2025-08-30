Росія готує новий наступ: в ISW пояснили, для чого Путін їздив на саміт в Аляску

Російські військові / © Associated Press

Кремль готується до масштабного наступу восени 2025 року. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що саміт на Алясці 15 серпня російський диктатор Володимир Путін використав, аби затягнути час і створити вигідні умови для подальшої ескалації.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як повідомляє Reuters із посиланням на німецьке джерело, українська розвідка ще 13 серпня попередила уряд Німеччини: Москва планує прикривати підготовку до нового наступу дипломатичними заходами, зокрема самітом.

Президент Володимир Зеленський 12 серпня заявив, що Росія має намір перекинути близько 15 тисяч військових на запорізький напрямок, 7 тисяч — до Покровська та ще 5 тисяч — у район Новопавлівки, аби посилити тиск на цих ділянках фронту.

Заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький наголосив, що російське командування планувало до кінця літа 2025 року повністю захопити Куп’янськ, Часів Яр, Торецьк і Покровськ. Однак окупантам довелося відкласти ці плани й тепер Кремль орієнтується на кінець року — до 31 грудня.

У ISW відзначають, що після саміту Росія активізувала бойові дії, зокрема здійснила спробу проникнення біля Добропілля. Окрім цього, Кремль накопичив дрони та ракети, які були використані під час масованого удару по Києву в ніч з 27 на 28 серпня, що призвело до численних жертв серед цивільного населення.

«Повідомлення про те, що російські війська все ще планують наступ восени 2025 року, підтверджують довгострокову оцінку ISW та нещодавні заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що воєнні цілі Кремля в Україні не змінилися», — йдеться в звіті.

Нагадаємо, український інформаційний ресурс DeepState повідомив, що на Лиманському напрямку російська армія здійснює активні штурмові, щоб виснажити українські підрозділи.

Раніше військовий оглядач Богдан Мирошников повідомив, що на Добропільському напрямку тривають маневрові бої. Українським захисникам вдалося стабілізувати ситуацію та суттєво зменшити просування окупантів, попри їхню чисельну перевагу.