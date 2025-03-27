Росія готує новий наступ — Зеленський попередив про загрозу на півночі України

Президент України Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готується до нового наступу вже у найближчі два місяці.

Про це він сказав в інтерв’ю французькому виданню Le Figaro.

За словами глави держави, Кремль планує зосередити зусилля на північному напрямку, зокрема у Сумській та Харківській областях.

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"Путін намагається виграти час — веде переговори зі США, готуючи весняний наступ. Ми вже фіксуємо підготовку до цієї операції й поділилися розвідданими з нашими союзниками", — зазначив Зеленський.

Президент також нагадав, що Росія планувала почати цю операцію ще вісім місяців тому, однак українські сили завадили цим намірам, зокрема завдяки діям на території Курської області РФ.

"Саме тому Путіну зараз потрібен час", — додав Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що лідерові США Дональду Трампу не слід пом'якшувати санкції проти Росії. Адже в такому разі російський диктатор Володимир Путін вважатиме Трампа слабким і зробить наступний крок.

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