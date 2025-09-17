Росія готує новий план: як Кремль спробує захопити Україну після війни

Прапор Росії / © ТСН.ua

Реклама

Війна Росії проти України не закінчиться з припиненням бойових дій. Після того, як «гармати замовкнуть», Кремль спробує реалізувати свої імперські амбіції, але вже іншими методами — політичними, медійними та культурними.

Про це в своїй колонці для 24 каналу написав експерт Валерій Пекар.

Небезпека «хороших руських» та політичних партій

Експерт наголошує, що після війни Україну очікує хвиля російських організацій, які спробують реалізувати те, що не вдалося військовим. Політика, за словами Пекара, стане продовженням війни іншими засобами.

Реклама

«Росія намагатиметься реалізувати політичними засобами те, що не вдалося військовими», — пише він.

Кремль може спробувати нав’язати Україні «грузинський сценарій», або ж, якщо це не вдасться, розколоти суспільство і занурити його у внутрішні чвари, аби вирвати здобуту перемогу.

Хто допоможе Кремлю

Валерій Пекар попереджає, що окрім проросійських реваншистів, які спробують реалізувати перемогу над Україною політичними засобами, до нас прибуде і «хвиля хороших руських». Ці люди будуть щиро вірити, що їхню «прекрасну Росію майбутнього» набагато легше побудувати в Україні, а не в самій РФ.

На їхню думку, Україна — це ідеальний майданчик для реалізації планів: тут є основи демократії, європейська інтеграція, а також «спільна культура» і «братній народ». Водночас, на їхню думку, набагато легше «підняти» Україну, ніж Росію з її суперцентралізацією, авторитаризмом та розтрощеною економікою.

Реклама

Захист від російської експансії

Єдиним захистом для України може стати однозначна недовіра до всього російського. На думку експерта, українці повинні мати «імунну систему», яка на рівні інстинкту самозахисту відкидатиме будь-які російські наративи, ідеї та організації.

«Єдиною ознакою дійсно хороших росіян для мене є їхня активна боротьба не проти путінського режиму навіть, а проти самої російської імперії, боротьба за припинення її існування, за деколонізацію та демонтаж. Але таких хороших росіян я можу перелічити на пальцях двох рук», — зазначає Пекар.

Експерт підкреслює, що в час війни з тоталітарною державою не можна приймати ідеї, лише на підставі їхньої «національної приналежності», бо в тоталітарній державі немає нічого самостійного від держави.

«Російське — значить імперське, значить війна, руйнування, розколи та чвари», — підсумовує Валерій Пекар.

Реклама

Нагадаємо, останнім часом у медіа дедалі частіше обговорюють можливі терміни завершення війни в Україні. Прогнози різняться: військові попереджають, що бойові дії можуть тривати ще роками чи навіть десятиліттями, тоді як окремі політики заявляють про швидке завершення війни — іноді навіть до кінця цього року.

Оцінки експертів коливаються від кількох місяців до кількох років.

Начальник відділення рекрутингу 28-ї ОМБр Денис Швидкий вважає, що українцям слід готуватися до затяжної боротьби, і найближчі два роки на завершення війни розраховувати не варто.

Представник ГУР Андрій Юсов не виключає, що війна може закінчитися до кінця 2025 року, проте лише за умови збігу низки ключових факторів.

Реклама

Військовий експерт Олег Жданов переконаний, що істина, ймовірно, «посередині»: існує шанс завершення війни через два-три роки. Водночас він наголошує, що тривалість протистояння залежить від міжнародного тиску на Росію та обсягів військової допомоги Україні. Якщо цих умов не буде дотримано, війна може затягнутися на 3–5 чи навіть 10 років.