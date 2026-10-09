Пускова установка реактивних безпілотників / © Defence express

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Наприкінці літнього сезону над Києвом та іншими українськими містами почали масово з’являтися російські ударні безпілотники з реактивними двигунами.

Про це пише Atlantic Council.

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Видання зазначає, що загроза російських ударних безпілотників не є новою. Росія використовує їх для атак на українські міста та цивільну інфраструктуру ще від початку повномасштабного вторгнення.

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Однак нині протистояння у сфері безпілотних літальних апаратів переходить у нову фазу, в якій, за оцінкою аналітиків, Росія має стратегічну перевагу.

Російські реактивні дрони більш ніж удвічі швидші за своїх попередників. Крім того, вони оснащені технологічними вдосконаленнями, які підвищують точність наведення та водночас ускладнюють їхнє перехоплення.

Особливу увагу привертає склад цих безпілотників. Нещодавній український аналіз збитих реактивних дронів виявив у них численні іноземні компоненти, зокрема китайського, німецького та американського виробництва.

У статті наголошується, що Кремль використовує нинішню перевагу в повітрі для цілодобових атак на Київ. Їхньою метою є максимальне порушення повсякденного життя та перетворення української столиці на місто, непридатне для проживання.

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Удари завдаються впродовж дня по різних районах столиці. Серед останніх цілей, за даними видання, — школи, лікарні, житлові будинки, бізнес-центри, автозаправні станції, супермаркети, інтернет-вузли та мости через Дніпро.

Поки Україна прискорює розроблення засобів перехоплення та нарощує їхнє виробництво, для знищення безпілотників вона наразі покладається, зокрема, на винищувачі, які застосовують ракети класу «повітря — повітря» або бортові гармати.

Видання пояснює, що цей спосіб боротьби з дронами ефективний, проте надто дорогий для тривалого використання. Тому Україні терміново потрібні більш економічні рішення. Особливо це актуально з огляду на очікуване суттєве збільшення російського виробництва безпілотників протягом наступного року.

Водночас, на думку авторів статті, Україні навряд чи вдасться завдати достатньо ефективних ударів по російських виробничих об’єктах. Аналіз останніх супутникових знімків, проведений українською стороною, свідчить, що Росія наслідує іранський приклад і переносить виробництво дронів під землю.

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«Це ще більше обмежить можливості України щодо порушення виробничих циклів або знищення реактивних дронів до того, як їх вдасться задіяти», — констатує видання.

У статті додається, що поява російських реактивних безпілотників становить серйозну й дедалі більшу загрозу для безпеки всієї України. Водночас це створює потенційні геополітичні виклики, адже Київ прагне зміцнити репутацію військового новатора та позиціонувати себе як партнера у сфері безпеки, а не лише як отримувача міжнародної допомоги.

Автори нагадують, що на початку цього року Україна відреагувала на загострення бойових дій на Близькому Сході, запропонувавши Об’єднаним Арабським Еміратам, Саудівській Аравії, Катару, Кувейту та Йорданії допомогу в перехопленні іранських безпілотників.

Це сприяло укладенню угод про безпеку з низкою держав Перської затоки та продемонструвало цінність унікального українського досвіду ведення війни із застосуванням безпілотників.

«Однак російські реактивні безпілотники тепер можуть звести нанівець цю козирну карту», — зазначає видання.

Країни Перської затоки уважно стежать за ситуацією в небі над Києвом. Оскільки переговори між Вашингтоном і Тегераном поки не привели до прориву, відновлення бойових дій на Близькому Сході залишається можливим.

Україна стверджує, що Росія вже передала креслення реактивних дронів Північній Кореї. З огляду на попередній досвід співпраці, автори статті припускають, що Іран також невдовзі може отримати необхідні дані для модернізації власної програми та створення нового покоління реактивних безпілотників.

У матеріалі наголошується, що перед загрозою можливих нових іранських атак країни Перської затоки мають вагомі підстави підтримувати українські оборонні компанії, які працюють над засобами протидії російським безпілотникам.

Очікується, що така співпраця може сприяти інвестиціям у спільне розроблення та виробництво нових українських дронів-перехоплювачів.

Європейські держави також зацікавлені в ефективній протидії російським реактивним безпілотникам. Це стосується і Сполучених Штатів, Канади, Японії та інших країн.

Тому, на думку авторів статті, ці держави мають розглядати допомогу Україні у відновленні ініціативи в повітряній війні як питання власної національної безпеки, а не лише як міжнародну підтримку.

«Окрім посилення підтримки України, санкційні заходи та заходи експортного контролю можна було б застосовувати більш ретельно, а також, можливо, поширити їх на китайських виробників авіаційних двигунів та торговельних посередників», — припускають автори.

Крім того, подальші обмежувальні заходи могли б бути спрямовані проти логістичних ланцюгів і банків, залучених до торгівлі технологіями подвійного призначення між Росією, Іраном та Китаєм.

Підсумовуючи, Atlantic Council зазначає, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало переломним моментом для глобальної безпеки та змінює уявлення про способи ведення сучасних воєн. Військові інновації продовжують розвиватися швидкими темпами, змінюючи поле бою та формуючи нові реалії, наслідки яких відчуватимуться далеко за межами України.

Раніше повідомлялося, що росіяни модифікували дрони «Герань» та «Молнія» американською електронікою й новими боєголовками, щоб знищувати українські мости, локомотиви та логістику перед зимовою кампанією ударів.

Ми раніше інформували, що російські Mesh-ретранслятори, які потенційно можуть використовуватися для керування «Шахедами» під час ударів по Києву, можуть мати дуже невеликі розміри.

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